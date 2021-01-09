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Ракурс
Самолет. Фото: Reuters

Среди пассажиров самолета, упавшего в Индонезии, украинцев не было — МИД

9 янв 2021, 16:13
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Авиакатастрофа в Индонезии, произошедшая сегодня, 9 января, не стала причиной гибели украинцев. По предварительной информации, на борту пассажирского самолета компании Sriwijaya Air, не было граждан Украины.


Сейчас продолжается поисковая операция. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Пост представителя. Скриншот: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что сегодня, 9 января, пассажирский самолет компании Sriwijaya Air разбился у острова Мале. Связь с самолетом пропала спустя четыре минуты после его вылета из аэропорта Джакарты.

Самолет следовал из Джакарты в другой город в Индонезии Понтианака. Рейсы SJ182 выполнял самолет Boeing 737−500, который осуществляет полеты с 1994 года. Авиакомпания Sriwijaya Air заявила, что рейс должен был длиться 90 минут. На борту было 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Среди них было 10 детей.

Источник: Ракурс


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