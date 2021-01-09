Самолет Boeing 737 с 50 пассажирами разбился в Индонезии

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Ракурс

Самолет Boeing 737 с 50 пассажирами на борту летел над Яванским морем, однако всего за 60 секунд резко потерял высоту — упал на 3 тыс. м и исчез с радаров авиадиспетчеров. Местные рыбаки нашли фрагменты фюзеляжа на месте предполагаемого падения авиалайнера.

Пассажирский Boeing 737−500 принадлежал авиакомпании Sriwijaya Air. Пилоты потеряли связь с диспетчерами после вылета из столицы Индонезии Джакарты. Известно, что самолет выполнял рейс SJ 182 и направлялся в город Понтианак, пишет Daily Mail.

Авиасудно начало поворачивать на север, когда сервис отслеживания полетов в режиме онлайн FlightRadar24 зафиксировал резкую потерю им высоты.

Ранее СМИ предполагали, что самолет с 59 пассажирами на борту мог потерпеть крушение над Яванским морем. Министерство транспорта Индонезии подтвердило проведение поисково-спасательной операции.

Напомним, в октябре 2018 года пассажирский самолет Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет упал в море у острова Ява. Тогда погибли все 189 человек на борту.