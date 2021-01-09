Літак Boeing 737 з 50 пасажирами розбився в Індонезії

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Ракурс

Літак Boeing 737 з 50 пасажирами на борту летів над Яванським морем, однак різко впродовж 60 секунд втратив висоту — впав на 3 тис. м і зник з радарів авіадиспетчерів. Місцеві рибалки знайшли фрагменти фюзеляжу на місці ймовірного падіння авіалайнера.

Пасажирський Boeing 737−500 належав авіакомпанії Sriwijaya Air. Пілоти втратили зв’язок з диспетчерами після вильоту зі столиці Індонезії Джакарти. Відомо, що літак виконував рейс SJ 182 і прямував до міста Понтіанак, пише Daily Mail.

Авіасудно почало повертати на північ, коли сервіс відстеження польотів в режимі онлайн FlightRadar24 зафіксував різку втрату ним висоти.

Раніше ЗМІ припускали, що літак з 59 пасажирами на борту міг зазнати аварії над Яванським морем. Міністерство транспорту Індонезії підтвердило проведення пошуково-рятувальної операції.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року пасажирський літак Boeing-737 індонезійської авіакомпанії Lion Air розбився після вильоту з аеропорту Джакарти. Літак упав в море біля острова Ява. Тоді загинули усі 189 людей на борту.