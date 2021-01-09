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Ракурс
Анджеліну Джолі з доньками у масках помітили в Лос-Анджелесі

Анджеліну Джолі з доньками помітили в Лос-Анджелесі (ФОТО, ВІДЕО)

9 січ 2021, 13:45
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Анджеліну Джолі, яка вкрай рідко з’являється на публіці у часи пандемії коронавірусу, разом з двома доньками — 16-річною Захарою та 14-річною Шайло — помітили у Лос-Анджелесі.

Американська акторка приїхала на шоппінг, де її сфотографували папараці. Про появу Джолі повідомив таблоїд Daily Mail.

Володарка «Оскара» була вбрана у білу сукню. Разом із Захарою та Шайло вони завітали за покупками в ефіопський дизайнерський бутік.

Анджеліну Джолі з доньками помітили в Лос-Анджелесі

Анджеліну Джолі з доньками помітили в Лос-Анджелесі


Анджеліну Джолі з доньками помітили в Лос-Анджелесі

Нагадаємо, торік у липні Джолі вперше з’явилася на публіці після кількох місяців карантину. Тоді 45-річна голлівудська акторка разом зі своєю дочкою Вів'єн відвідали кілька крамниць у передмісті Лос-Анджелеса Лос-Фелізі. Джолі та її 11-річна дочка були у захисних масках та рукавичках.


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