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Ракурс
Анджелину Джоли вместе с дочерьми заметили в Лос-Анджелесе

Анджелину Джоли вместе с дочерьми заметили в Лос-Анджелесе (ФОТО, ВИДЕО)

9 янв 2021, 13:45
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Анджелину Джоли, которая крайне редко появляется на публике из-за пандемии коронавируса, вместе с двумя дочерьми — 16-летней Захарой и 14-летней Шайло — заметили в Лос-Анджелесе.

Американская актриса приехала на шоппинг, где ее сфотографировали папарацци. О появлении Джоли сообщил таблоид Daily Mail.

Обладательница «Оскара» была одета в белое платье. Вместе с Захарой и Шайло они пришли за покупками в эфиопский дизайнерский бутик.

Анджелину Джоли вместе с дочерьми заметили в Лос-Анджелесе

Анджелину Джоли вместе с дочерьми заметили в Лос-Анджелесе


Анджелину Джоли вместе с дочерьми заметили в Лос-Анджелесе

Напомним, в июле прошлого года Джоли впервые появилась на публике после нескольких месяцев карантина. Тогда 45-летняя голливудская актриса вместе со своей дочерью Вивьен посетила несколько магазинов в пригороде Лос-Анджелеса Лос-Фелизе. Джоли и ее 11-летняя дочь были в защитных масках и перчатках.


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