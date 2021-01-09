Анджелину Джоли вместе с дочерьми заметили в Лос-Анджелесе

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Ракурс

Анджелину Джоли, которая крайне редко появляется на публике из-за пандемии коронавируса, вместе с двумя дочерьми — 16-летней Захарой и 14-летней Шайло — заметили в Лос-Анджелесе.

Американская актриса приехала на шоппинг, где ее сфотографировали папарацци. О появлении Джоли сообщил таблоид Daily Mail.

Обладательница «Оскара» была одета в белое платье. Вместе с Захарой и Шайло они пришли за покупками в эфиопский дизайнерский бутик.

Напомним, в июле прошлого года Джоли впервые появилась на публике после нескольких месяцев карантина. Тогда 45-летняя голливудская актриса вместе со своей дочерью Вивьен посетила несколько магазинов в пригороде Лос-Анджелеса Лос-Фелизе. Джоли и ее 11-летняя дочь были в защитных масках и перчатках.