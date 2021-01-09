Степанов заперечив запровадження локдауну в Україні — деталі

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Не локдаун, а жорсткі карантинні обмеження діють в Україні з 8 січня. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, локдаун передбачав би повну зупинку всіх процесів в країні.

Це не локдаун, як його зараз називають, це жорсткий карантин. Локдаун має певні ознаки, це практично повна зупинка всіх бізнесів, всіх процесів в країні, — заявив Степанов під час онлайн-брифінгу у суботу, 9 січня.

Він додав, що європейські країни зараз масово закриваються саме на локдаун й запроваджують суворіші обмеження, аніж ті, що діють нині в Україні. Також Степанов розкритикував українське суспільство, яке з гумором відреагувало на деякі обмеження.

Лише в Україні карантинні обмеження сприймаються деякими так званими експертами, політичними діячами, деякими верствами населення як квест під назвою «обійти заборони». У жодній країні Європи ще не було такої лояльності з боку влади й одночасно такої зневаги та неповаги до встановлених обмежень, — сказав Степанов.

Чиновник переконує, що обмеження «не були вигадані президентом, прем'єром або главою МОЗ, тому що їм так захотілося», а були розроблені з урахуванням думки провідних українських епідеміологів та інфекціоністів, а також спираючись на міжнародний досвід.

Ми враховуємо так звані закони епідеміології, які при всьому бажанні неможливо обійти, — резюмував міністр.



Нагадаємо, раніше Степанов пояснив заборону на продаж шкарпеток в супермаркетах «простою логікою».