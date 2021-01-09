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Ракурс
«Шкарпетковий» локдаун в Україні викликав вибухову реакцію соцмереж — локдаун в Україні / Фото: GONI Мемаси у Фейсбук

«Шкарпетковий» локдаун в Україні спровокував вибухову реакцію соцмереж (ФОТО)

9 січ 2021, 12:06
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На вибірковий локдаун в Україні користувачі українського сегменту соцмереж відреагували гумором — жорсткий карантин надихнув жартівників на креатив про «заборонені» товари — шкарпетки, презервативи та побутову хімію.

Нагадаємо, в Україні з 8 січня діє локдаун, який триватиме до опівночі 25 січня. Запровадження карантину позначилося, в тому числі й на роботі супермаркетів та магазинів. Під заборону потрапила низка різних товарів. Тому супермаркети завісили вітрини з побутовими товарами. Йдеться про презервативи, батарейки, побутову хімію (пральні порошки купувати можна, але заборонено, наприклад, пакети для сміття, шкарпетки, колготи).

«Шкарпетковий» локдаун в Україні / Фото: GONI Мемаси у Фейсбук

«Шкарпетковий» локдаун в Україні / Фото: GONI Мемаси у Фейсбук

«Шкарпетковий» локдаун в Україні / Фото: GONI Мемаси у Фейсбук

«Шкарпетковий» локдаун в Україні / Фото: GONI Мемаси у Фейсбук


Водночас очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов пояснив заборону на продаж шкарпеток в супермаркетах «простою логікою».

Джерело: Ракурс


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