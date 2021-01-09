«Шкарпетковий» локдаун в Україні викликав вибухову реакцію соцмереж — локдаун в Україні / Фото: GONI Мемаси у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n148794-shkarpetkovyy-lokdaun-v-ukrayini-sprovokuvav-vybuhovu-reakciu-socmerej-foto.html

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На вибірковий локдаун в Україні користувачі українського сегменту соцмереж відреагували гумором — жорсткий карантин надихнув жартівників на креатив про «заборонені» товари — шкарпетки, презервативи та побутову хімію.

Нагадаємо, в Україні з 8 січня діє локдаун, який триватиме до опівночі 25 січня. Запровадження карантину позначилося, в тому числі й на роботі супермаркетів та магазинів. Під заборону потрапила низка різних товарів. Тому супермаркети завісили вітрини з побутовими товарами. Йдеться про презервативи, батарейки, побутову хімію (пральні порошки купувати можна, але заборонено, наприклад, пакети для сміття, шкарпетки, колготи).

Водночас очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов пояснив заборону на продаж шкарпеток в супермаркетах «простою логікою».