Степанов пояснив заборону на продаж шкарпеток в супермаркетах “простою логікою”

https://racurs.ua/ua/n148787-stepanov-poyasnyv-zaboronu-na-prodaj-shkarpetok-v-supermarketah-prostou-logikou.html

Ракурс

Локдаун в Україні стартував 8 січня. Водночас міністру охорони здоров’я Максиму Степанову вже довелося пояснювати логіку обмеження продажу деяких товарів у супермаркетах, які були змушені закрити від покупців вітрини з побутовими товарами.

Логіка проста — якщо обмежено продаж товарів, які можна придбати, наприклад, шкарпетки або дитячі іграшки, то до магазину за цими товарами вже не піде певна кількість людей. Одночасно в супермаркеті перебуватиме не 500 осіб, а 200, які прийшли придбати лише товари першої необхідності. У результаті зменшиться кількість контактів між людьми та ймовірність передачі інфекції, — заявив він, пише «Коронавірус інфо» у Телеграм.



Степанов нагадав, що під час посиленого карантину в магазинах обмежили продаж товарів, аби зменшити кількість контактів людей.

Нагадаємо, на січневий локдаун в Україні супермаркети завісили вітрини з побутовими товарами. Йдеться про презервативи, батарейки, побутову хімію (пральні порошки купувати можна, але заборонено пакети для сміття, шкарпетки, колготи).