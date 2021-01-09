Степанов пояснил запрет на продажу носков в супермаркетах «простой логикой»

https://racurs.ua/n148787-stepanov-poyasnil-zapret-na-prodaju-noskov-v-supermarketah-prostoy-logikoy.html

Ракурс

Локдаун в Украине стартовал 8 января. В то же время министру здравоохранения Максиму Степанову уже пришлось объяснять логику ограничения продажи некоторых товаров в супермаркетах, которые были вынуждены закрыть от покупателей витрины с бытовыми товарами.

Логика проста — если ограничена продажа товаров, которые можно приобрести, например, носки или детские игрушки, то в магазин за этими товарами уже не пойдет определенное количество людей. Одновременно в супермаркете будет находиться не 500 человек, а 200, которые пришли приобрести только товары первой необходимости. В результате уменьшится число контактов между людьми и вероятность передачи инфекции, — заявил он, пишет «Коронавирус инфо» в Телеграм.



Степанов напомнил, что во время усиленного карантина в магазинах ограничили продажу товаров, чтобы уменьшить количество контактов.

Напомним, в ходе январского локдауна в Украине супермаркеты завесили витрины с бытовыми товарами. Речь идет о презервативах, батарейках, бытовой химии (стиральные порошки покупать можно, но запрещено, например, пакеты для мусора, носки, колготы).