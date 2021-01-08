Локдаун по-украински — это когда не можешь купить салфеток, лампочек и носки

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Ракурс

Январский локдаун стартовал в Укране 8 января. Некоторые супермаркеты начали работать с закрытыми от покупателей прилавками с бытовыми товарами.

На некоторых фото, обнародованных сегодня в сети покупателями, лентами на полках закрыты и товары бытовой химии, хотя их правительство разрешило реализовывать супермаркетам во время локдауна.

На других фото видно, что стиральные порошки покупать можно, но рядом на «запрещенных» полках лежат мешки для мусора, носки и женские колготы. На некоторых фото из супермаркетов в категорию запрещенных товаров попали даже презервативы и батарейки.

Ситуацию на полках супермаркета прокомментировал нардеп от «СН» Виталий Безгин. На своей странице в Фейсбук он отметил, что изменения, исправившие ложные ограничения по поводу бытовой химии и непродовольственных товаров, были приняты 5 января, но до недавнего времени не были опубликованы.

Сейчас они уже есть на сайте, поэтому предприниматели могут спокойно работать и снимать эти ленты.

Вот так выглядят некоторые отделы некоторых супермаркетов. Пример успешной борьбы с чулками и порошками от руководства Кабмина. Вся украинская власть за такие действия КМУ выглядит идиотами в глазах налогоплательщиков. Справедливо, стоит отметить. Надо делать выводы и максимально быстро принимать соответствующие решения, — написал нардеп из «Слуги народа».

Блогер Антон Швец так прокомментировал запрет продажи хозяйственных товаров в продуктовых супермаркетах и ​​отсутствие коммуникации от Кабмина:

Это тупость. Эта мера украдена у Европы и ее задача не борьба с пандемией, а обеспечение «справедливой конкуренции». Типа если закрыли мелкие магазины по продаже хозяйственных товаров и обязали их работать через доставку, то надо закрыть и отделы в продовольственных магазинах и пусть также работают через доставку. Малый бизнес получает помощь и равные условия борьбы за клиента в некоторых странах Европы. Наши вожди тупо скопировали европейские меры даже не пытаясь понять, что они копируют, и как оно работает. Поэтому даже не могут объяснить всем, что они делают и зачем. Ну и конечно никакой помощи. На самом деле конечно никакой равной конкуренции у нас не получится, потому что никто из Кабмина ничего не комуницировал и никто из бизнеса не имел возможности ни к чему подготовиться.

В Одессе тем временем несколько кафе объявили себя магазинами и продолжают работать несмотря на карантин.

Напомним, что в Украине 8 января с 00.00 начали действовать усиленные карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Кабмин в начале 2021 года срочно добавил товары бытовой химии и печатную прессу в перечень товаров, которые магазины смогут продавать во время жесткого локдауна.

Перед внедрением локдауна до 24 января президент Владимир Зеленский провел плановое селекторное совещание с участием членов правительства, руководителей силовых ведомств. Глава государства заявил, что «этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун».