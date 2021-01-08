Локдаун в Украине

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Локдаун в Украине начал действовать с 8 января. Во время жестких карантинных ограничений некоторые магазины принимают онлайн-заказы.

Несмотря на запрет, «Эпицентр» полностью открыт для покупателей, сообщается в телеграм-канале PavlovskyNEWS.

Работники на входе предупреждают, что товары, которые не внесены в список первой необходимости, нужно будет оформить через онлайн-заказ.

Таким образом, все разрешённое можно приобрести как обычно — просто оплатив на кассе. Остальной ассортимент можно выбрать в зале, сложить в тележку, а через работников зала оформить как онлайн-заказ, после этого оплатить и забрать товар.

В пункте выдачи онлайн-заказов уже образовалась очередь людей с тележками.

Напомним, в Украине начал действовать усиленный противоэпидемический карантин. Работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, банки, заправки и транспорт.

Зеленский считает, что этот карантин будет более лояльным по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. По его словам, благодаря локдауну Украина сбивает волну роста количества больных после новогодних праздников.