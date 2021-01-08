Локдаун в Україні

https://racurs.ua/ua/n148761-supermarkety-omynaut-lokdaun-cherez-onlayn-zamovlennya-zmi-foto.html

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Локдаун в Україні почався діяти з 8 січня. Під час жорстких карантинних обмежень деякі магазини приймають онлайн-замовлення.

Попри заборону «Епіцентр» повністю відкритий для покупців, повідомляється в телеграм-каналі PavlovskyNEWS.

Працівники на вході попереджають, що товари, які не внесені до списку першої необхідності, потрібно буде оформити через онлайн-замовлення.

Таким чином, все дозволене можна придбати як зазвичай — просто оплативши на касі. Решту асортименту можна вибрати в залі, скласти у візок, а через працівників залу оформити як онлайн-замовлення, після цього оплатити та забрати товар.

У пункті видачі онлайн-замовлень вже утворилася черга людей з візками.

Нагадаємо, в Україні почав діяти посилений протиепідемічний карантин. Працювати зможуть тільки продуктові магазини, аптеки, банки, заправки й транспорт.

Зеленський вважає, що цей карантин буде більш лояльним у порівняні з тими заходами, що впроваджуються в інших країнах. За його словами, завдяки локдауну Україні збиває хвилю зростання кількості хворих після новорічних свят.