Локдаун по-українськи — це коли не можеш купити серветок, лампочок і шкарпеток (ФОТО, ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n148769-lokdaun-po-ukrayinsky-ce-koly-ne-mojesh-kupyty-servetok-lampochok-i-shkarpetok-foto-video.html

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Січневий локдаун стартував в Украні 8 січня. Деякі супермаркети почали працювати із закритими від покупців прилавками з побутовими товарами.

На частині фото, оприлюднених в мережі покупцями, стрічками на полицях захоплено й товари побутової хімії, хоча їх уряд дозволив реалізовувати супермаркетам під час локдауну. На інших фото пральні порошки купувати можна, але поруч на «заборонених» полицях лежать мішки для сміття, шкарпетки і жіночі колготи. На деяких фото з супермаркетів у категорію заборонених товарів потрапили навіть презервативи і батарейки.

Ситуацію на полицях супермаркету прокоментував нардеп від «СН» Віталій Безгін. На своїй сторінці у Фейсбук він зауважив, що зміни щодо послаблень карантину, які виправляли хибні обмеження щодо побутової хімії і непродовольчих товарів і були прийняті 5 січня, донедавна не були опубліковані.

Наразі вони вже є на сайті, тому підприємці можуть спокійно працювати і знімати ці стрічки.

Ось так виглядають окремі відділи деяких супермаркетів. Приклад успішної боротьби з панчохами і порошками від керівництва Кабміну. Уся українська влада через такі дії КМУ виглядає ідіотами в очах платників податків. Справедливо, варто зазначити. Треба робити висновки і максимально швидко ухвалювати відповідні рішення, — написав нардеп зі «Слуги народу».

Блогер Антон Швець так прокоментував заборона продажу господарчих товарів у продуктових супермаркетах і відсутність комунікації від Кабміну:

Це тупість. Ця міра змавпована з деяких европейських заборон і її завдання не боротьба з пандемією, а забезпечення «справедливої конкуренції». Типу якщо закрили дрібні магазини з продажу господарчих товарів і зобов’язали їх працювати через доставку, то треба закрити і відділи у продовольчих магазинах і нехай також працюють через доставку. Малий бізнес отримує допомогу та рівні умови боротьби за клієнта в деяких країнах Європи. Наші керманичи тупо скопіювали європейські міри навіть не намагаючись зрозуміти, що вони копіюють, та як воно працює. Тому навіть не можуть пояснити всім, що вони роблять та навіщо. Ну і звісно ніякої допомоги. Насправді звісно ніякої рівної конкуренції в нас не вийде, бо ніхто з Кабміну нічого не комунікував і ніхто з бізнесу не мав можливості ні до чого підготуватися.

В Одесі тим часом декілька кафе оголосили себе магазинами і продовжують працювати попри карантин.

Нагадаємо, що в Україні 8 січня з 00.00 почали діяти посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. Кабмін на початку 2021 року терміново додав товари побутової хімії та друковану пресу до переліку товарів, які магазини зможуть продавати під час жорсткого локдауну.

Перед впровадженням локдауну до 24 січня президент Володимир Зеленський провів планову селекторну нараду за участю урядовців, керівників силових відомств. Глава держави заявив, що «цей карантин пом’якшений і не такий жорсткий, як весняний локдаун».