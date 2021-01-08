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Ракурс
Фестиваль. Фото: Twitter

Фестиваль ледяной архитектуры стартовал в Китае — впечатляющие фото

8 янв 2021, 15:14
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Фестиваль ледяной архитектуры в очередной раз стартовал в китайском городе Харбине. 37-й Международный фестиваль ледяной и снежной архитектуры и скульптуры продлится до 25 февраля, а главные события программы придутся на празднование китайского Нового года.

Специально для фестиваля было добыто десятки тысяч ледовых блоков. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Ледяные скульптуры. Фото: Twitter
Ледяные скульптуры. Фото: Twitter
Сообщается, что строительство фестивальных комплексов продолжалось несколько недель. Фестивальная программа делится на пять категорий:

  • туризм
  • культура;
  • мода;
  • торговля;
  • спорт.

Во время фестиваля также пройдет выставка ледовых и снежных сооружений и соревнования в таких видах зимнего спорта, как — спуск на санках, хоккей, ледовый футбол, скоростное катание на коньках и горнолыжные спуски. Кроме того, во время фестиваля пройдут соревнования и в более экзотических дисциплинах, как автомобильный дрифт на льду.

Соревнования по дрифту. Фото: Twitter
Ледяные скульптуры. Фото: Twitter
Ледяные скульптуры. Фото: Twitter
Территория, на которой пройдет фестиваль, разделена на четыре тематические зоны:


  • международная выставка скульптур из снега и льда Sun Island Art Expo;
  • харбинский ледяной и снежный мир;
  • ледяная река Сонгуа и долина Харбин в снегу;
  • ярмарка ледяных фонарей в парке Жаолин.

Отметим, что из-за эпидемии коронавируса китайские власти ожидает меньшего притока иностранных туристов на ледовый фестиваль. Впрочем, организаторы мероприятия надеются компенсировать потери внутренними туристами.

Напомним, ранее мы сообщали, что самым большим в Украине рождественским вертепом оказался вертеп в церкви Святого апостола Петра в Тернополе. Его монтировали три дня.

Источник: Ракурс


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