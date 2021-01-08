Фестиваль. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n148768-festival-ledyanoy-arhitektury-startoval-v-kitae-vpechatlyauschie-foto.html

Ракурс

Фестиваль ледяной архитектуры в очередной раз стартовал в китайском городе Харбине. 37-й Международный фестиваль ледяной и снежной архитектуры и скульптуры продлится до 25 февраля, а главные события программы придутся на празднование китайского Нового года.

Специально для фестиваля было добыто десятки тысяч ледовых блоков. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.









Сообщается, что строительство фестивальных комплексов продолжалось несколько недель. Фестивальная программа делится на пять категорий:

туризм

культура;

мода;

торговля;

спорт.

Во время фестиваля также пройдет выставка ледовых и снежных сооружений и соревнования в таких видах зимнего спорта, как — спуск на санках, хоккей, ледовый футбол, скоростное катание на коньках и горнолыжные спуски. Кроме того, во время фестиваля пройдут соревнования и в более экзотических дисциплинах, как автомобильный дрифт на льду.









Территория, на которой пройдет фестиваль, разделена на четыре тематические зоны:

международная выставка скульптур из снега и льда Sun Island Art Expo;

харбинский ледяной и снежный мир;

ледяная река Сонгуа и долина Харбин в снегу;

ярмарка ледяных фонарей в парке Жаолин.

Отметим, что из-за эпидемии коронавируса китайские власти ожидает меньшего притока иностранных туристов на ледовый фестиваль. Впрочем, организаторы мероприятия надеются компенсировать потери внутренними туристами.





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