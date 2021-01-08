Фестиваль ледяной архитектуры стартовал в Китае — впечатляющие фотоhttps://racurs.ua/n148768-festival-ledyanoy-arhitektury-startoval-v-kitae-vpechatlyauschie-foto.htmlРакурс
Фестиваль ледяной архитектуры в очередной раз стартовал в китайском городе Харбине. 37-й Международный фестиваль ледяной и снежной архитектуры и скульптуры продлится до 25 февраля, а главные события программы придутся на празднование китайского Нового года.
Специально для фестиваля было добыто десятки тысяч ледовых блоков. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
Сообщается, что строительство фестивальных комплексов продолжалось несколько недель. Фестивальная программа делится на пять категорий:
- туризм
- культура;
- мода;
- торговля;
- спорт.
Во время фестиваля также пройдет выставка ледовых и снежных сооружений и соревнования в таких видах зимнего спорта, как — спуск на санках, хоккей, ледовый футбол,
скоростное катание на коньках и горнолыжные спуски. Кроме того, во время фестиваля пройдут соревнования и в более экзотических дисциплинах, как автомобильный дрифт
на льду.
Территория, на которой пройдет фестиваль, разделена на четыре тематические зоны:
- международная выставка скульптур из снега и льда Sun Island Art Expo;
- харбинский ледяной и снежный мир;
- ледяная река Сонгуа и долина Харбин в снегу;
- ярмарка ледяных фонарей в парке Жаолин.
Отметим, что из-за эпидемии коронавируса китайские власти ожидает меньшего притока иностранных туристов на ледовый фестиваль. Впрочем, организаторы мероприятия надеются компенсировать потери
внутренними туристами.
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