Фестиваль. Фото: Twitter

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Ракурс

Фестиваль крижаної архітектури в черговий раз стартував у китайському місті Харбіні. 37-й Міжнародний фестиваль крижаної та снігової архітектури і скульптури триватиме до 25 лютого, а головні події програми припадуть на святкування китайського Нового року.

Спеціально для фестивалю було добуто десятки тисяч льодових блоків. Про це повідомляє прес-служба фестивалю.











Повідомляється, що спорудження фестивальних комплексів тривало кілька тижнів. Фестивальна програма поділяється на п’ять категорій:

туризм;

культура;

мода;

торгівля;

спорт.

Під час фестивалю також пройде виставка льодових та снігових споруд і змагання у таких видах зимового спорту, як спуск на санках, хокей, льодовий футбол, швидкісне катання на ковзанах та гірськолижні спуски. Окрім того, під час фестивалю пройдуть змагання і в більш екзотичних дисциплінах, на зразок автомобільного дрифту на льоду.









Територія, на якій пройде фестиваль, поділена на чотири тематичні зони:

міжнародна виставка скульптур зі снігу та льоду Sun Island Art Expo;

харбінський крижаний і сніговий світ;

крижана річка Сонгуа та долина Харбін у снігу;

ярмарок крижаних ліхтарів у парку Жаолін.

Зауважимо, що через епідемію коронавірусу китайська влада очікує меншого притоку іноземних туристів на льодовий фестиваль. Втім, організатори заходу сподіваються компенсувати це шляхом внутрішніх туристів.





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