Байден рассказал, что думает об отсутствии Трампа на своей инаугурации

Джо Байден, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n148786-bayden-rasskazal-chto-dumaet-ob-otsutstvii-trampa-na-svoey-inauguracii.html

Ракурс

Джо Байден, избранный президент США, прокомментировал недавнее заявление действующего главы государства Дональда Трампа, который заверил, что не будет присутствовать на церемонии инаугурации своего преемника, которая состоится 20 января.

Байден, выступая в городе Уилмингтон (штат Делавэр), приветствовал такое решение Трампа, сообщает CNN.

По словам Байдена, Трамп превзошел «худшие представления о нем», однако решение не появляться на инаугурации является одной из немногих вещей, в которых он соглашается с действующим президентом США.

Это хорошо, что он не появится, — отметил избранный президент США.

В то же время он заявил, что будет приветствовать присутствие на этой церемонии действующего вице-президента США Майка Пенса.

Вице-президенту Майклу Пенсу — добро пожаловать, будет иметь честь видеть его и продвинуться в вопросе передачи власти, — подчеркнул Байден.



По данным источника агентства Reuters в администрации Трампа, действующий президент США планирует покинуть Белый дом за день до инаугурации и отправиться в свое имение во Флориде.

Напомним, о намерении не присутствовать на инаугурации преемника Трамп сообщил сегодня, 8 января, на своей странице в Твиттере.