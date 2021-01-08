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Ракурс
Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

Трамп рассказал, придет ли он на инаугурацию Байдена

8 янв 2021, 18:15
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Дональд Трамп, действующий президент США, не планирует присутствовать на инаугурации своего преемника на этом посту — представителя Демократической партии Джо Байдена, которая должна состояться 20 января.

Трамп сообщил об этом сегодня, 8 января, на своей странице в социальной сети Твиттер.

Всем, кто спрашивал, — я не приду на инаугурации 20 января, — отметил Трамп.

В другом опубликованном сегодня сообщении Трамп заявил, что за него и стратегию «сделать Америку снова великой» проголосовали 75 млн избирателей.

Он заверил, что эти голоса будут «иметь гигантский вес в течение длительного времени».

Они не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению в любом виде, в любой форме, — убежден Трамп.


Напомним, по данным американских СМИ, члены Демократической партии США готовят вторую попытку объявить Трампу импичмент.

Источник: Ракурс


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