Трамп рассказал, придет ли он на инаугурацию Байдена

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n148777-tramp-rasskazal-pridet-li-na-inauguraciu-baydena.html

Ракурс

Дональд Трамп, действующий президент США, не планирует присутствовать на инаугурации своего преемника на этом посту — представителя Демократической партии Джо Байдена, которая должна состояться 20 января.

Трамп сообщил об этом сегодня, 8 января, на своей странице в социальной сети Твиттер.

Всем, кто спрашивал, — я не приду на инаугурации 20 января, — отметил Трамп.

В другом опубликованном сегодня сообщении Трамп заявил, что за него и стратегию «сделать Америку снова великой» проголосовали 75 млн избирателей.

Он заверил, что эти голоса будут «иметь гигантский вес в течение длительного времени».

Они не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению в любом виде, в любой форме, — убежден Трамп.



Напомним, по данным американских СМИ, члены Демократической партии США готовят вторую попытку объявить Трампу импичмент.