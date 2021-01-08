Озоновая дыра над Антарктикой. Фото: 2polus.ru

https://racurs.ua/n148776-ozonovaya-dyra-nad-antarktikoy-zakrylas.html

Ракурс

Огромная озоновая дыра над Антарктикой закрылась в конце декабря.

Об этом заявил официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нюллис.

Он объяснил, что эта озоновая дыра была одной из самых больших и глубоких, а также закрылась позже, чем обычно. С середины августа 2020 года она быстро росла и в сентябре достигла пиковых размеров в 24,8 млн кв. км.

По оценкам ученых, эта озоновая дыра над Антарктикой была самой продолжительной с начала мониторинга озонового слоя 40 лет назад.

Это было обусловлено сильным, стабильным и холодным полярным вихрем и очень низкими температурами в стратосфере.

К слову, озоновая дыра диаметром больше 1 тыс. км впервые была обнаружена в 1985 году на Южном полушарии, над Антарктидой.

Каждый август она появлялась, а в декабре-январе прекращала своё существование. Над Северным полушарием в Арктике осенью и зимой существуют многочисленные озоновые мини-дыры.