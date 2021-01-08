9 января в части регионов Украины ожидается мокрый снег, фото: ГСЧС

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Ракурс

Погода в Украине 9 января будет достаточно контрастной.

На западе, а также в части центральных и северных регионов сутки пройдут без осадков. В то же время в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидаются мокрый снег и дождь, ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях — значительные осадки (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Синоптики предупреждают об опасности гололеда на дорогах 9 января западных областях.

В южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях ожидается налипание мокрого снега.

Погода в Киеве 9 января будет без существенных осадков. В течение суток температура воздуха будет находиться в пределах −1…+1°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове в течение суток будет без существенных осадков. Ночью столбики термометров опустятся до −5…−7°, днем — поднимутся до −1…+1°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе предусматривает мокрый снег с дождем ночью и отсутствие осадков днем. Температура воздуха составит −1…+1° ночью и +1…+3° днем. Ветер северный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре также предусматривает мокрый снег с дождем ночью и отсутствие осадков днем. В течение суток температура воздуха будет находиться в пределах −1…+1°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет с мокрым снегом днем ​​и ночью. В течение суток температура воздуха будет находиться в пределах −1…+1°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье будет без существенных осадков. Термометры ночью покажут −5…−7°, днем — 0…+2°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 9 января будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.