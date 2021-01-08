9 січня в частині регіонів України очікується мокрий сніг, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n148775-mokryy-snig-na-shodi-ta-pivdni-pogoda-v-ukrayini-na-9-sichnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 9 січня буде досить контрастною.

На заході, а також в частині центральних та північних регіонів доба мине без істотних опадів. Водночас у південних, східних та більшості центральних областей очікуються мокрий сніг та дощ, вночі у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях — значні опади (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики попереджають про небезпеку ожеледиці на дорогах 9 січня у західних областях.

У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях очікується налипання мокрого снігу.

Погода в Києві 9 січня буде без істотних опадів. Протягом доби температура повітря перебуватиме в межах −1…+1°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові протягом доби буде без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до −5…−7°, вдень — піднімуться до −1…+1°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі передбачає мокрий сніг з дощем вночі та відсутність істотних опадів вдень. Температура повітря становитиме −1…+1° вночі та +1…+3° вдень. Вітер північний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі також передбачає мокрий сніг з дощем вночі та відсутність істотних опадів вдень. Протягом доби температура повітря перебуватиме в межах −1…+1°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові буде з мокрим снігом вдень та вночі. Протягом доби температура повітря перебуватиме в межах −1…+1°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті буде без істотних опадів. Термометри вночі покажуть −5…−7°, вдень — 0…+2°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 9 січня буде досить спокійним, протягом доби очікуються лише невеликі збурення.