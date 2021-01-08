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Ракурс
Озонова діра над Антарктикою. Фото: 2polus.ru

Озонова діра над Антарктикою закрилася

8 січ 2021, 18:00
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Величезна озонова діра над Антарктикою закрилася в кінці грудня.

Про це заявив офіційний представник Всесвітньої метеорологічної організації Клер Нюлліс.

Він пояснив, що ця озонова діра була однією з найбільших і найглибших, а також закрилася пізніше, ніж зазвичай. З середини серпня 2020 року вона швидко росла і в вересні досягла пікових розмірів у 24,8 млн кв. км.

За оцінками вчених, ця озонова діра над Антарктикою була найтривалішою від початку моніторингу озонового шару 40 років тому.

Це було обумовлено сильним, стабільним і холодним полярним вихором і дуже низькими температурами в стратосфері.


До слів, озонову діру діаметром понад 1 тис. км вперше виявили ​​в 1985 році на Південній півкулі, над Антарктидою.

Кожного серпня вона з’являлася, а в грудні-січні припиняла своє існування. Над Північною півкулею в Арктиці восени та взимку існують численні озонові міні-діри.

Джерело: Ракурс


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