Трамп розповів, чи прийде на інавгурацію Байдена

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n148777-tramp-rozpoviv-chy-pryyde-na-inavguraciu-baydena.html

Ракурс

Дональд Трамп, чинний президент США, не планує бути присутнім на інавгурації свого наступника на цій посаді — представника Демократичної партії Джо Байдена, котра має відбутися 20 січня.

Трамп повідомив про це сьогодні, 8 січня, на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттері.

Усім, хто запитував, — я не прийду на інавгурацію 20 січня, — зазначив Трамп.

В іншому опублікованому сьогодні повідомленні Трамп заявив, що за нього та його стратегію «зробити Америку знову великою» проголосували 75 млн виборців.

Він запевнив, що ці голоси «матимуть гігантську вагу впродовж тривалого часу».

Вони не будуть піддані неповазі або несправедливому поводженню в будь-якому вигляді, в будь-якій формі, — переконаний Трамп.



Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, члени Демократичної партії США готують другу спробу оголосити Трампу імпічмент.