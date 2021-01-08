Трамп заробив ще один імпічмент, вважають демократи у Конгресі

Дональд Трамп. Фото: Associated Press

https://racurs.ua/ua/n148764-tramp-zarobyv-sche-odyn-impichment-vvajaut-demokraty-u-kongresi.html

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Другий імпічмент Трампу готують демократи за підбурювання взяття Капітолію.

Кілька тижнів безпідставних тверджень Трампа про те, що Джо Байден сфальсифікував вибори, привели до масових заворушень, пише Reuters.

Під час штурму Капітолію загинуло п’ять людей. Демократи в Конгресі вимагають негайно відсторонити Дональда Трампа від влади.

Небезпечні й підбурливі дії президента вимагають його миттєвого відсторонення від посади, — вважають лідери Демократичної партії.

Нижня палата Конгресу вже винесла імпічмент Трампу в грудні 2019 року, коли він намагався змусити Володимира Зеленського «накопати» компромат на Байдена. Сенат, контрольований республіканцями, залишив Трампа на посаді.

Зараз верхня палата на канікулах до 19 січня, 20 січня Джо Байден повинен вступити на посаду, а нові сенатори-демократи зможуть забезпечити партії більшість тільки після 22 січня.

Нагадаємо, Дональд Трамп засудив захоплення будівлі Конгресу протестувальниками та пообіцяв мирно передати повноваження адміністрації Джозефа Байдена.