Штурм Капітолію — Трамп пообіцяв не пручатися, його чиновники йдуть у відставку

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Президент США Дональд Трамп засудив захоплення будівлі Конгресу протестувальниками та пообіцяв мирно передати повноваження адміністрації Джозефа Байдена.

Про це Дональд Трамп повідомив у відеозверненні, опублікованому в Twitter.

Як і всі американці, я був обурений беззаконням, погромами та насильством. Я негайно віддав наказ про відновлення порядку, щоб прогнати нападників. Ті, хто вдерлися до Конгресу, не представляють нашу націю, і всі, хто порушив закон, заплатять за це, — повідомив Трамп.

Президент сказав, що період виборів був важким для країни, а тому емоційні спалахи є зрозумілими. Але тепер це позаду, тож «пристрасті мають влягтися, а порядок має бути відновленим».

Трамп пообіцяв докласти всіх зусиль, аби адміністрація Джозефа Байдена мирно отримала повноваження до дня інавгурації.

Мій фокус уваги зараз зосереджуватиметься на забезпеченні спокійної, впорядкованої та плавної передачі справ, — заявив Трамп.

Він подякував своїм прихильникам за підтримку протягом всього часу президентства та натякнув, що не має планів завершення політичної кар'єри. За його словами, «подорож лише починається».

Тим часом кількість арештованих і загиблих внаслідок штурму Капіталою більшає, а високопосадовці йдуть у відставку.

Поліція заарештувала 68 людей. Окрім того, низка американських чиновників заявили, що залишають свої посади. Як повідомив начальник поліції Вашингтона Роберт Конте, лише один із заарештованих виявився місцевим мешканцем, решта приїхали з-поза меж округу Колумбія. Поліція здійснила 41 арешт безпосередньо на території Капітолію.

Конте підтвердив, що через заворушення загинули чотири людини — двоє чоловіків віком 50 років, одна 30-річна жінка, а також протестувальниця, про смерть якої повідомлялося раніше.

Поліція офіційно підтвердила смерть і свого співробітника. Це п’ята жертва штурму Капітолію. Від поранень помер співробітник поліції парламенту Брайан Сікнік. Він отримав поранення після того, як вступив у фізичний контакт з протестувальниками.

Навколо будівлі Капітолію планується зведення паркану заввишки понад 2 м, який стоятиме щонайменше протягом 30 наступних днів.

Міністр транспорту Сполучених Штатів Елейн Чао заявила, що йде з посади після того, як «США пережили травму, якої можна було б уникнути».

Про відставку також заявили екс-очільник адміністрації Білого дому Мік Малвейні, який обіймав посаду спецпредставника у Північній Ірландії, голова адміністрації першої леді США Стефані Грішем, заступник помічника секретаря Міністерства торгівлі з розвідки та безпеки Джон Костелло та виконувач обов’язків голови Ради економічних радників Білого дому Тайлер Гуспід.

Конгрес США 7 січня проголосував за затвердження результатів президентських виборів у Пенcильванії. Таким чином, Джо Байден офіційно став новим президентом США, інавгурація якого запланована на 20 січня.