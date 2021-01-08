Штурм Капитолия — Трамп пообещал не сопротивляться, его чиновники уходят в отставку

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Президент США Дональд Трамп осудил захват здания Конгресса и пообещал мирно передать полномочия администрации Джозефа Байдена.

Об этом Дональд Трамп сообщил в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Как и все американцы, я был возмущен беспределом, погромами и насилием. Я немедленно отдал приказ о восстановлении порядка, чтобы прогнать нападавших. Те, кто ворвались в Конгресс, не представляет нашу нацию, и все, кто нарушил закон, заплатят за это, — сообщил Трамп.

Президент сказал, что период выборов был тяжелым для страны, а потому эмоциональные вспышки понятны. Но теперь это позади, и «страсти должны улечься, а порядок должен быть восстановленным».

Трамп пообещал приложить все усилия, чтобы администрация Джозефа Байдена мирно получила полномочия до дня инаугурации.

Мой фокус внимания сейчас сосредоточен на обеспечении спокойной, упорядоченной и плавной передаче дел, — заявил Трамп.

Он поблагодарил своих сторонников за поддержку на протяжении всего времени президентства и намекнул, что не имеет планов завершения политической карьеры. По его словам, «путешествие только начинается».

Между тем количество арестованных и погибших в результате штурма Капитолия увеличивается, а чиновники уходят в отставку.

Полиция арестовала 68 человек. Кроме того, ряд американских чиновников заявили, что оставляют свои должности. Как сообщил начальник полиции Вашингтона Роберт Конте, только один из арестованных оказался местным жителем, остальные приехали из-за пределов округа Колумбия. Полиция провела 41 арест непосредственно на территории Капитолия.

Конте подтвердил, что из-за беспорядков погибли четыре человека — двое мужчин в возрасте 50 лет, одна 30-летняя женщина, а также протестующая, о смерти которой сообщалось ранее.

Полиция официально подтвердила смерть и своего сотрудника. Это пятая жертва штурма Капитолия. Скончался сотрудник полиции парламента Брайан Сикник. Он получил ранения после того, как вступил в физический контакт с протестующими.

Вокруг здания Капитолия планируется возведение забора высотой более 2 м, который будет стоять в течение не менее 30 последующих дней.

Министр транспорта США Элейн Чао заявила, что уходит с поста после того, как «США пережили травму, которой можно было бы избежать».

Об отставке также заявили экс-глава администрации Белого дома Мик Малвейни, который занимал должность спецпредставителя в Северной Ирландии, глава администрации первой леди США Стефани Гришэм, заместитель помощника секретаря Министерства торговли по разведке и безопасности Джон Костелло и исполняющий обязанности председателя Совета экономических советников Белого дома Тайлер Гуспид.

Конгресс США 7 января проголосовал за утверждение результатов президентских выборов в Пенcильвании. Таким образом, Джо Байден официально стал новым президентом США, инаугурация которого запланирована на 20 января.