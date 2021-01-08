Запуск. Фото: Space News

https://racurs.ua/n148747-ilon-mask-vyvel-na-orbitu-protivorechivyy-sputnik-video-zapuska.html

Ракурс

Илон Маск, известный изобретатель и самый богатый человек мира, вместе со своей компанией SpaceX запустил новую ракету Falcon 9 в пятницу, 8 января, в 04.15 ночи по киевскому времени.

Ракета успешно вывела на орбиту турецкий телекоммуникационный спутник Turksat 5A. Об этом сообщает сам изобретатель на своей странице в Twitter.

Запуск был осуществлен в 21.15 7 января по времени Восточного побережья США со стартового комплекса базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде. Турецкий спутник предназначен для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета.





Спутник охватит вещанием Турцию, страны Европы, север Африки и страны Ближнего Востока. Аппарат, кроме коммерческого ТВ-вещания, значительно расширит диапазон военных операций с использованием беспилотников, обеспечив каналы прямой трансляции целей с высоким разрешением и оперативное управление падающими высокоточными боеприпасами.





Поэтому запуск спутника вызвал волну протестов под офисом, однако компания все равно запустила ракету.

Напомним, ранее мы сообщали, что спутник для компании Илона Маска SpaceX доставил украинский транспортный самолет АН-124 «Руслан» из аэропорта Тулузы на специальный аэропорт НАСА в США.