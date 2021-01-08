Коронавирус в Украине пошел на спад перед локдауном (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n148746-koronavirus-v-ukraine-poshel-na-spad-pered-lokdaunom-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться, но динамика заболеваемости резко упала в первую неделю 2021 года. Так, за минувшие сутки, 7 января, вирус был обнаружен у 5 тыс. 676 граждан.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 105 тыс. 169 человек. Преодолел коронавирус по состоянию на вчера 5 тыс. 131 человек, а в целом уже выздоровели 778 тыс. 345 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Умерли от болезни 83 человека. Общее число жертв составляет 19 тыс. 588 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 204 тыс. 507.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киев (438 случаев), Николаевской (418 новых больных), Донецкой (384 инфицированных), Днепропетровской (376 заболевших) областях.
Динамика распространения коронавируса в регионах такова:
- м. Киев — 438 случаев;
- Винницкая область — 107 случаев;
- Волынская область — 107 случаев;
- Днепропетровская область — 376 случаев;
- Донецкая область — 384 случая;
- Житомирская область — 358 случаев;
- Закарпатская область — 96 случаев;
- Запорожская область — 358 случаев;
- Ивано-Франковская область — 106 случаев;
- Киевская область — 371 случай;
- Кировоградская область — 8 случаев;
- Луганская область — 113 случаев;
- Львовская область — 331 случай;
- Николаевская область — 418 случаев;
- Одесская область — 274 случая;
- Полтавская область — 115 случаев;
- Ровенская область — 146 случаев;
- Сумская область — 235 случаев;
- Тернопольская область — 101 случай;
- Харьковская область — 191 случай;
- Херсонская область — 192 случая;
- Хмельницкая область — 263 случая;
- Черкасская область — 146 случаев;
- Черновицкая область — 152 случая;
- Черниговская область — 290 случаев.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине пока циркулируют пять штаммов коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19. Результаты генетического анализа свидетельствуют о том, что циркулирующие в Украине коронавирусы принадлежат к глобальной генетической линии B, что происходит из Китая.