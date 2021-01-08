Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n148746-koronavirus-v-ukraine-poshel-na-spad-pered-lokdaunom-infografika.html

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться, но динамика заболеваемости резко упала в первую неделю 2021 года. Так, за минувшие сутки, 7 января, вирус был обнаружен у 5 тыс. 676 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 105 тыс. 169 человек. Преодолел коронавирус по состоянию на вчера 5 тыс. 131 человек, а в целом уже выздоровели 778 тыс. 345 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 83 человека. Общее число жертв составляет 19 тыс. 588 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 204 тыс. 507.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киев (438 случаев), Николаевской (418 новых больных), Донецкой (384 инфицированных), Днепропетровской (376 заболевших) областях.





Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

м. Киев — 438 случаев;

Винницкая область — 107 случаев;

Волынская область — 107 случаев;

Днепропетровская область — 376 случаев;

Донецкая область — 384 случая;

Житомирская область — 358 случаев;

Закарпатская область — 96 случаев;

Запорожская область — 358 случаев;

Ивано-Франковская область — 106 случаев;

Киевская область — 371 случай;

Кировоградская область — 8 случаев;

Луганская область — 113 случаев;

Львовская область — 331 случай;

Николаевская область — 418 случаев;

Одесская область — 274 случая;

Полтавская область — 115 случаев;

Ровенская область — 146 случаев;

Сумская область — 235 случаев;

Тернопольская область — 101 случай;

Харьковская область — 191 случай;

Херсонская область — 192 случая;

Хмельницкая область — 263 случая;

Черкасская область — 146 случаев;

Черновицкая область — 152 случая;

Черниговская область — 290 случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине пока циркулируют пять штаммов коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19. Результаты генетического анализа свидетельствуют о том, что циркулирующие в Украине коронавирусы принадлежат к глобальной генетической линии B, что происходит из Китая.