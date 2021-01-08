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Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

Коронавирус в Украине пошел на спад перед локдауном (ИНФОГРАФИКА)

8 янв 2021, 09:14
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Коронавирус в Украине продолжает распространяться, но динамика заболеваемости резко упала в первую неделю 2021 года. Так, за минувшие сутки, 7 января, вирус был обнаружен у 5 тыс. 676 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 105 тыс. 169 человек. Преодолел коронавирус по состоянию на вчера 5 тыс. 131 человек, а в целом уже выздоровели 778 тыс. 345 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.


Умерли от болезни 83 человека. Общее число жертв составляет 19 тыс. 588 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 204 тыс. 507.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОБольше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киев (438 случаев), Николаевской (418 новых больных), Донецкой (384 инфицированных), Днепропетровской (376 заболевших) областях.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

  • м. Киев — 438 случаев;
  • Винницкая область — 107 случаев;
  • Волынская область — 107 случаев;
  • Днепропетровская область — 376 случаев;
  • Донецкая область — 384 случая;
  • Житомирская область — 358 случаев;
  • Закарпатская область — 96 случаев;
  • Запорожская область — 358 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 106 случаев;
  • Киевская область — 371 случай;
  • Кировоградская область — 8 случаев;
  • Луганская область — 113 случаев;
  • Львовская область — 331 случай;
  • Николаевская область — 418 случаев;
  • Одесская область — 274 случая;
  • Полтавская область — 115 случаев;
  • Ровенская область — 146 случаев;
  • Сумская область — 235 случаев;
  • Тернопольская область — 101 случай;
  • Харьковская область — 191 случай;
  • Херсонская область — 192 случая;
  • Хмельницкая область — 263 случая;
  • Черкасская область — 146 случаев;
  • Черновицкая область — 152 случая;
  • Черниговская область — 290 случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине пока циркулируют пять штаммов коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19. Результаты генетического анализа свидетельствуют о том, что циркулирующие в Украине коронавирусы принадлежат к глобальной генетической линии B, что происходит из Китая.

Источник: Ракурс


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