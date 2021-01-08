Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n148746-koronavirus-v-ukrayini-pishov-na-spad-pered-lokdaunom-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися, але динаміка захворюваності різко впала у перший тиждень 2021 року. Так, за минулу добу, 7 січня, вірус виявили у 5 тис. 676 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 105 тис. 169 осіб. Подолала коронавірус станом на вчора 5 тис. 131 людина, а в цілому вже одужало 778 тис. 345 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 83 особи. Загальна кількість жертв становить 19 тис. 588 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 1 млн 204 тис. 507.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у м. Київ (438 випадків), Миколаївській (418 нових хворих), Донецькій (384 інфікованих), Дніпропетровській (376 захворілих) областях.





Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

м. Київ — 438 випадків;

Вінницька область — 107 випадків;

Волинська область — 107 випадків;

Дніпропетровська область — 376 випадків;

Донецька область — 384 випадки;

Житомирська область — 358 випадків;

Закарпатська область — 96 випадків;

Запорізька область — 358 випадків;

Івано-Франківська область — 106 випадків;

Київська область — 371 випадок;

Кіровоградська область — 8 випадків;

Луганська область — 113 випадків;

Львівська область — 331 випадок;

Миколаївська область — 418 випадків;

Одеська область — 274 випадки;

Полтавська область — 115 випадків;

Рівненська область — 146 випадків;

Сумська область — 235 випадків;

Тернопільська область — 101 випадок;

Харківська область — 191 випадок;

Херсонська область — 192 випадки;

Хмельницька область — 263 випадки;

Черкаська область — 146 випадків;

Чернівецька область — 152 випадки;

Чернігівська область — 290 випадків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні наразі циркулюють п’ять штамів коронавірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19. Результати генетичного аналізу свідчать, що циркулюючі в Україні коронавіруси належать до глобальної генетичної лінії B, що походить з Китаю.