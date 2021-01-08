Запуск. Фото: Space News

https://racurs.ua/ua/n148747-ilon-mask-vyviv-na-orbitu-superechlyvyy-suputnyk-video-zapusku.html

Ракурс

Ілон Маск, відомий винахідник та найбагатша людина світу, разом зі своєю компанією SpaceX запустив нову ракету Falcon 9 в п’ятницю, 8 січня, о 04.15 ночі за київським часом.

Ракета успішно вивела на орбіту турецький телекомунікаційний супутник Turksat 5A. Про це повідомляє сам винахідник на своїй сторінці у Twitter.





Запуск був здійснений о 21.15 7 січня за часом Східного узбережжя США зі стартового комплексу бази ВПС США на мисі Канаверал у Флориді. Турецький супутник призначений для надання послуг цифрового телебачення і широкосмугового інтернету.





Супутник охопить мовленням Туреччину, країни Європи, північ Африки та країни Близького Сходу. Апарат, крім комерційного ТБ-мовлення, значно розширить діапазон військових операцій з використанням безпілотників, забезпечивши канали прямої трансляції цілей з високою роздільною здатністю та оперативне управління падаючими високоточними боєприпасами.





Через це запуск супутника викликав хвилю протестів під офісом компанії, однак SpaceX все одно запустила ракету.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що супутник для компанії Ілона Маска SpaceX доставив український транспортний літак АН-124 «Руслан» з аеропорту Тулузи на спеціальний аеропорт НАСА в США.