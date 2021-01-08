Метро закриватимуть під час локдауну у Києві

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Метро у Києві на час дії січневого локдауну може змінити режим роботи. Зокрема, з 8 до 24 січня можливе закриття деяких станцій метрополітену.

Про це повідомила прес-служба адміністрації Київського метрополітену.

Метрополітен буде працювати в звичайному режимі. Деякі станції можуть обмежуватися на вхід, щоб уникнути скупчень людей і для дотримання карантинних заходів, — розповіли в прес-службі метрополітену.

Нагадаємо, що з 8 по 24 січня на всій території України діятиме посилений карантин. В цей час в країні буде працювати громадський транспорт. В Кабміні заявили, що в транспорті міського, міжміського, обласного та міжобласного сполучення, у тому числі в маршрутках, кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість сидячих місць. При цьому інтервал руху громадського транспорту може бути змінений.

Крім того, можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях метро для уникнення скупчення людей на платформах та у вагонах поїздів.

Раніше у КМДА розповіли, які обмеження діятимуть у Києві на час локдауну.