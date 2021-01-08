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Обвал. Фото: Wanted in Rome

Парковка лікарні в Неаполі пішла під землю після вибуху (ФОТО, ВІДЕО)

8 січ 2021, 13:27
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Парковка у Неаполі провалилася під землю на 500 кв. м після того, як сьогодні вранці, 8 січня, в місті пролунав вибух.


Провал утворився на парковці біля лікарні Понтічеллі. Про це повідомляє Wanted in Rome.

Повідомляється, що інформації про постраждалих не надходило. На цей час людей евакуюють з обвалу. За словами пожежників, провал в грунті розкинувся на площу близько 500 кв. м, і поглинув кілька автомобілів на стоянці.

Обвал. Фото: Wanted in Rome
Обвал. Фото: Wanted in Rome
Обвал. Фото: Wanted in Rome
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зсув в Норвегії раптово обрушився на житловий район, в результаті чого постраждали щонайменше десять осіб. Водночас 21 людина зникла безвісти після того, як зсув забрав більше десятка будинків. Інцидент стався в житловому районі муніципалітету Джердрум, приблизно в 30 км на північ від столиці Осло.


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