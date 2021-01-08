Обвал. Фото: Wanted in Rome

https://racurs.ua/ua/n148762-likarnya-v-neapoli-pishla-pid-zemlu-pislya-vybuhu-foto-video.html

Ракурс

Парковка у Неаполі провалилася під землю на 500 кв. м після того, як сьогодні вранці, 8 січня, в місті пролунав вибух.

Провал утворився на парковці біля лікарні Понтічеллі. Про це повідомляє Wanted in Rome.





Повідомляється, що інформації про постраждалих не надходило. На цей час людей евакуюють з обвалу. За словами пожежників, провал в грунті розкинувся на площу близько 500 кв. м, і поглинув кілька автомобілів на стоянці.









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зсув в Норвегії раптово обрушився на житловий район, в результаті чого постраждали щонайменше десять осіб. Водночас 21 людина зникла безвісти після того, як зсув забрав більше десятка будинків. Інцидент стався в житловому районі муніципалітету Джердрум, приблизно в 30 км на північ від столиці Осло.