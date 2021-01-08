Обвал. Фото: Wanted in Rome

https://racurs.ua/n148762-bolnica-v-neapole-ushla-pod-zemlu-posle-vzryva-foto-video.html

Ракурс

Парковка в Неаполе провалилась под землю на 500 кв. м после того, как сегодня утром, 8 января, в городе прозвучал взрыв.

Провал образовался возле больницы Понтичелли. Об этом сообщает Wanted in Rome.





Сообщается, что информации о пострадавших не поступало. На данный момент людей эвакуируют из обвала. По словам пожарных, провал в грунте затронул площадь около 500 кв. м, и поглотил несколько автомобилей на стоянке.











Напомним, ранее мы сообщали, что оползень в Норвегии внезапно обрушился на жилой район, в результате чего пострадали по меньшей мере десять человек. В то же время 21 человек пропал без вести после того, как оползень унес более десятка зданий. Инцидент произошел в жилом районе муниципалитета Джердрум, примерно в 30 км к северу от столицы Осло.