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Ракурс
Обвал. Фото: Wanted in Rome

Парковка больницы в Неаполе ушла под землю после взрыва (ФОТО, ВИДЕО)

8 янв 2021, 13:27
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Парковка в Неаполе провалилась под землю на 500 кв. м после того, как сегодня утром, 8 января, в городе прозвучал взрыв.

Провал образовался возле больницы Понтичелли. Об этом сообщает Wanted in Rome.


Сообщается, что информации о пострадавших не поступало. На данный момент людей эвакуируют из обвала. По словам пожарных, провал в грунте затронул площадь около 500 кв. м, и поглотил несколько автомобилей на стоянке.

Обвал. Фото: Wanted in Rome

Обвал. Фото: Wanted in Rome
Обвал. Фото: Wanted in Rome

Напомним, ранее мы сообщали, что оползень в Норвегии внезапно обрушился на жилой район, в результате чего пострадали по меньшей мере десять человек. В то же время 21 человек пропал без вести после того, как оползень унес более десятка зданий. Инцидент произошел в жилом районе муниципалитета Джердрум, примерно в 30 км к северу от столицы Осло.


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