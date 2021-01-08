Парковка больницы в Неаполе ушла под землю после взрыва (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n148762-bolnica-v-neapole-ushla-pod-zemlu-posle-vzryva-foto-video.htmlРакурс
Парковка в Неаполе провалилась под землю на 500 кв. м после того, как сегодня утром, 8 января, в городе прозвучал взрыв.
Провал образовался возле больницы Понтичелли. Об этом сообщает Wanted
in Rome.
Сообщается, что информации о пострадавших не поступало. На данный момент людей эвакуируют из обвала. По словам пожарных, провал в грунте затронул площадь около 500 кв.
м, и поглотил несколько автомобилей на стоянке.
Напомним, ранее мы сообщали, что оползень в Норвегии внезапно обрушился на жилой район, в результате чего пострадали по меньшей мере десять человек. В то же время 21 человек пропал без вести после того, как оползень унес более десятка зданий. Инцидент произошел в жилом районе муниципалитета Джердрум, примерно в 30 км к северу от столицы Осло.