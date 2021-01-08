Метро будут закрывать во время локдауна в Киеве

https://racurs.ua/n148763-metro-budut-zakryvat-vo-vremya-lokdauna-v-kieve.html

Ракурс

Метро в Киеве на время действия январского локдауна может изменить режим работы. В частности, с 8 до 24 января возможно закрытие некоторых станций метрополитена.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Киевского метрополитена.

Метрополитен будет работать в обычном режиме. Некоторые станции могут ограничиваться на вход, чтобы избежать скопления людей и для соблюдения карантинных мероприятий, — рассказали в пресс-службе метрополитена.

Напомним, что с 8 по 24 января на всей территории Украины будет действовать усиленный карантин. В это время в стране будет работать общественный транспорт. В Кабмине заявили, что в транспорте городского, междугороднего, областного и межобластного сообщения, в том числе в маршрутках, количество пассажиров не должно превышать количество сидячих мест. При этом интервал движения общественного транспорта может быть изменен.

Кроме того, возможно ограничение на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей на платформах и в вагонах поездов.

Ранее в КГГА рассказали, какие ограничения будут действовать в Киеве на время локдауну.