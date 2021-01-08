Трамп наработал на еще один импичмент, считают демократы в Конгрессе

Дональд Трамп. Фото: Associated Press

https://racurs.ua/n148764-tramp-narabotal-na-esche-odin-impichment-schitaut-demokraty-v-kongresse.html

Ракурс

Второй импичмент Трампу готовят демократы за подстрекательство взятия Капитолия.

Несколько недель беспочвенных утверждений Трампа о том, что Джо Байден сфальсифицировал выборы, привели к массовым беспорядкам, пишет Reuters.

Во время штурма Капитолия погибли пять человек. Демократы в Конгрессе требуют немедленно отстранить Дональда Трампа от власти.

Опасные и подстрекательские действия президента требуют его мгновенного отстранения от должности, — уверены лидеры Демократической партии.

Нижняя палата Конгресса уже вынесла импичмент Трампу в декабре 2019 года, когда он пытался заставить Владимира Зеленского «накопать» компромат на Байдена.

Сейчас верхняя палата на каникулах до 19 января, 20 января Джо Байден должен вступить в должность, а новые сенаторы-демократы смогут обеспечить партии большинство только после 22 января.

Напомним, Дональд Трамп осудил захват здания Конгресса и пообещал мирно передать полномочия администрации Джозефа Байдена.