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Ракурс
Дональд Трамп вскоре потеряет пост президента США

В Конгрессе опасаются, что Трамп нанесет ядерный удар

8 янв 2021, 21:43
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Спикер Палаты представителей (нижней палаты Конгресса США) Нэнси Пелоси опасается, что действующий президент США Дональд Трамп может в последние дни своего пребывания на посту начать военные действия или отдать приказ о нанесении ядерного удара.

Имеющиеся меры против такого решения «неуравновешенного президента» Пелоси обсудила с высшим офицером страны — главой Комитета начальников штабов Марком Милли. Об этом говорится в ее письме к членам Палаты представителей, сообщает Politico.

Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить американский народ от его несбалансированного нападения на нашу страну и нашу демократию, — подчеркнула она.

Пресс-секретарь Милли, полковник Дэйв Батлер, сообщил, что Пелоси инициировала звонок к главе Комитета начальников штабов.

Он ответил на ее вопросы, касающиеся процесса управления ядерным командованием, — отметил Батлер.


Члены Конгресса из Демократической партии и некоторые республиканцы добиваются устранения Трампа с должности после того как сторонники действующего президента США ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где в то время подводили итоги недавних президентских выборов, победителем которых стал демократ Джо Байден.

Напомним, Трамп заявил, что не будет присутствовать на запланированной на 20 января инаугурации Байдена.


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