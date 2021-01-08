У Конгресі побоюються, що Трамп завдасть ядерний удар

Дональд Трамп незабаром втратить пост президента США

https://racurs.ua/ua/n148783-u-kongresi-pobouutsya-scho-tramp-zavdast-yadernyy-udar.html

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Спікер Палати представників (нижньої палати Конгресу США) Ненсі Пелосі побоюється, що чинний президент США Дональд Трамп може в останні дні свого перебування на посаді почати військові дії чи віддати наказ про завдання ядерного удару.

Наявні запобіжні заходи проти такого рішення «неврівноваженого президента» Пелосі обговорила з вищим офіцером країни — очільником Комітету начальників штабів Марком Міллі. Про це йдеться в її листі до членів Палати представників, повідомляє Politico.

Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб захистити американський народ від його незбалансованого нападу на нашу країну і нашу демократію, — наголосила вона.

Прес-секретар Міллі, полковник Дейв Батлер, повідомив, що Пелосі ініціювала дзвінок до очільника Комітету начальників штабів.

Він відповів на її запитання, що стосуються процесу управління ядерним командуванням, — зазначив Батлер.



Члени Конгресу з Демократичної партії та деякі республіканці домагаються усунення Трампа з посади після того як прихильники чинного президента США вдерлися до будівлі Капітолію у Вашингтоні, де в той час підбивали підсумки нещодавніх президентських виборів, переможцем яких став демократ Джо Байден.

Нагадаємо, Трамп заявив, що не буде присутнім на запланованій на 20 січня інавгурації Байдена.