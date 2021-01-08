9 січня у світі відзначають неофіційне свято День статичної електрики, фото: ASUTPP

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9 січня у світі відзначають неофіційне свято — День статичної електрики.

Хоча статична електрика є безпечною для людини, її заряди можуть вивести з ладу різні електронні прилади, такі як транзистори чи мікропроцесори. Тому під час роботи з такою технікою рекомендується вживати заходи для запобігання накопиченню статичного заряду.

Вважається, що близько 70% ушкоджень техніки статичними зарядами є наслідком ненадійного заземлення персоналу. Тому на всіх підприємствах, що займаються випуском чи ремонтом електроніки, має застосовуватися антистатичний захист.

Відсвяткувати День статичної електрики можна присвятивши час вивченню інформації про це явище чи провівши відповідні експерименти.

Також на цю дату припадають кілька пам’ятних річниць — 9 січня 1648 року Богдана Хмельницького гетьманом Запорізької Січі, а 9 січня 1951 року у Нью-Йорку було відкрито штаб-квартиру Організації Об'єднаних Націй.

Православна церква 9 січня вшановує апостола із семидесяти, першoмученика і архідиякона Стефана. Він був старшим серед семи дияконів, поставлених апостолами, тому його називають архідияконом.

Вважається, що Стефан загинув близько 36 року в результаті побиття камінням.

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