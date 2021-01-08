9 января мире отмечают неофициальный праздник День статического электричества, фото: ASUTPP

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9 января в мире отмечают неофициальный праздник — День статического электричества.

Хотя статическое электричество безопасно для человека, его заряды могут вывести из строя различные электронные приборы, такие как транзисторы или микропроцессоры. Поэтому при работе с такой техникой рекомендуют принимать меры для предотвращения накопления статического заряда.

Считается, что около 70% повреждений техники статическими зарядами являются следствием ненадежного заземления персонала. Поэтому на всех предприятиях, занимающихся выпуском или ремонтом электроники, должна применяться антистатическия защита.

Отпраздновать День статического электричества можно посвятив время изучению информации об этом явлении или проведя соответствующие эксперименты.

Также на эту дату приходится несколько памятных годовщин — 9 января 1648 года Богдана Хмельницкого гетманом Запорожской Сечи, а 9 января 1951 года в Нью-Йорке была открыта штаб-квартира Организации Объединенных Наций.

Православная церковь 9 января чтит апостола с семидесяти, первомученника и архидиакона Стефана. Он был старшим среди семи диаконов, поставленных апостолами, поэтому его называют архидьяконом.

Считается, что Стефан погиб около 36 года в результате избиения камнями.

Народные приметы: