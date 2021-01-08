У світі триває епідемія коронавірусу

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Коронавірусна хвороба COVID-19 призводить до розвитку ускладнень, таких як погіршення самопочуття, проблеми з диханням та втома.

Нове дослідження ірландських вчених показує, що не існує очікуваного зв’язку між цими симптомами та тяжкістю COVID-19, повідомляє видання EurekAlert.

Такого висновку учені дійшли, проаналізувавши дані відновлення функції легенів і загального самопочуття у 153 пацієнтів, котрі проходили реабілітацію після COVID-19.

Дослідження охоплювало період в середньому 75 днів після встановлення таким хворим діагнозу COVID-19.

Ми були здивовані отриманими результатами, — наголошують дослідники. — Ми очікували, що триваючі симптоми, такі як погіршення самопочуття, будуть пов’язані з тяжкістю початкової інфекції, чого не було.

Отримані науковцями результати свідчать, що COVID-19 не провокує яскраво вираженого утворення рубців у легенях, при цьому рубці в легенях спостерігались на комп’ютерній томографії лише в 4% учасників дослідження після рентгенівського виявлення патологій грудної клітки у ширшій групі.

Втома, погіршення самопочуття та задишка були загальними явищами після COVID-19, — зазначають дослідники. — Однак ці симптоми, схоже, не були пов’язані з тяжкістю початкової інфекції.

Учені наголошують, що отримані результати мають важливе значення щодо надання допомоги хворим на COVID-19, оскільки демонструють важливість подальшого спостереження за всіма пацієнтами, яким був поставлений діагноз COVID-19, незалежно від тяжкості хвороби.

Неможливо передбачити, у кого будуть постійні симптоми, — додають учені.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, як довго може зберігатися такий характерний симптом коронавірусу, як погіршення чи втрата нюху.