Чим можна торгувати в магазинах та кіосках, розповіли у МОЗ

В Україні запроваджено жорсткий карантин, фото: «24 канал»

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Епідемія коронавірусу в Україні призвела до запровадження ще одного жорсткого карантину (так званого локдауну), який має діяти у період з 8 по 24 січня.

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України роз’яснило, чим у цей період можна торгувати в магазинах та кіосках, повідомляє «Урядовий портал».

Зазначається, що протягом дії локдауну забороняється діяльність побутових магазинів.

Водночас інші магазини можуть торгувати виключно товарами, що належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією та друкованою пресою на торговельних площах, не менше як 60% площі яких призначено для торгівлі такими товарами, а також пальним, — зазначають у МОЗ.

Інші групи товарів дозволяється продавати лише шляхом здійснення адресної доставки замовлень, наголошують у відомстві.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, коментуючи ці обмеження, наголосив, що їхня мета — зменшити мобільність населення, щоб зменшити загрозу передачі коронавірусу.

Він заявив, що наявність в продажу у супермаркетах товарів не першої необхідності призводила до того, що люди їхали до цих торгових закладів саме за ними, а не за харчовими продуктами.

Відсутність супутніх товарів у продуктових магазинах значно зменшить кількість відвідувачів, які приїжджають до цих закладів саме за побутовими товарами, вважає міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Водночас ризики інфікуватися на відкритому повітрі значно менші, ніж у приміщенні, тож карантинні заходи у сфері торгівлі обмежують приймання відвідувачів на торговельних площах і не стосуються кіосків, у яких приймання відвідувачів не передбачається, зазначив Степанов.

Постанова не передбачає припинення такої діяльності, тому з кіосків можна торгувати і кавою, і цигарками, і батарейками, — наголосив міністр.

Крім того, під заборону не потрапляє продаж тютюнових виробів в межах торгових площ супермаркетів, оскільки серед кодів КВЕД заборонених під час локдауну видів економічної діяльності, торгівля тютюновими виробами відсутня.