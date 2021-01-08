Чем можно торговать в магазинах и киосках, рассказали в Минздраве

В Украине введен жесткий карантин, фото: «24 канал»

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Эпидемия коронавируса в Украине привела к введению еще одного жесткого карантина (так называемого локдауну), который должен действовать в период с 8 по 24 января.

Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины разъяснило, чем в этот период можно торговать в магазинах и киосках, сообщает «Правительственный портал».

Отмечается, что в течение действия локдауна запрещается деятельность бытовых магазинов.

Вместе с тем другие магазины могут торговать исключительно товарами, котиорые относятся к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60% площади которых предназначено для торговли такими товарами, а также горючим, — отмечают в Минздраве.

Другие группы товаров разрешается продавать только путем осуществления адресной доставки заказов, подчеркивают в ведомстве.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, комментируя эти ограничения, отметил, что их цель — уменьшить мобильность населения, чтобы уменьшить угрозу передачи коронавируса.

Он заявил, что наличие в продаже в супермаркетах товаров не первой необходимости приводило к тому, что люди ехали в эти торговые заведения именно за ними, а не за пищевыми продуктами.

Отсутствие сопутствующих товаров в продуктовых магазинах значительно уменьшит количество посетителей, которые приезжают в эти учреждения именно с бытовыми товарами, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

В то же время риски заразиться на открытом воздухе значительно меньше, чем в помещении, поэтому карантинные мероприятия в сфере торговли ограничивают прием посетителей в торговых площадях и не касаются киосков, в которых прием посетителей не предвидится, отметил Степанов.

Постановление не предусматривает прекращения такой деятельности, поэтому из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками, — подчеркнул министр.

Кроме того, под запрет не попадает продажа табачных изделий в пределах торговых площадей супермаркетов, поскольку среди кодов КВЭД запрещенных во время локдауна видов экономической деятельности, торговля табачными изделиями отсутствует.