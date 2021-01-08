Боевики обстреляли ремонтную бригаду водопровода на Донбассе

Боевики продолжают нарушать режим «тишины» на Донбассе, фото: «Информатор»

https://racurs.ua/n148779-boeviki-obstrelyali-remontnuu-brigadu-vodoprovoda-na-donbasse.html

Ракурс

На Донбассе боевики нарушили достигнутую договоренность о проведении ремонтных работ на водопроводе «Горловка — Торецк».

Была обстреляна ремонтая бригада. В связи с угрозой жизни рабочих, ремонтные работы были остановлены. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила военно-гражданская администрация города Торецка.

Отмечается, что сегодня, 8 января, около 11.00 боевики открыли «провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета» в направлении этой рабочей бригады.

Работы были приостановлены, однако после принятия обеими сторонами «мер по соблюдению режима тишины» их восстановили.

Однако уже в 14.00 боевики вновь открыли провокационный огонь из стрелкового оружия. В результате ремонтные работы были немедленно прекращены, а рабочую бригаду и офицеров украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации вывели из зоны ремонтных работ.

В администрации Торецка подчеркивают, что боевики ранее предоставили письменные гарантии безопасности проведения соответствующих ремонтных работ. Работы были начаты по плану в 10.00 во взаимодействии с СММ ОБСЕ.

Пресс-служба коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» сообщает, что сегодня аварийные бригады устранили семь небольших повреждений на этом водопроводе.

Бригады Часовоярского РПУ вошли в «серую» зону, но не смогли добраться до места повреждения водовода, так как не были выполнены условия по обеспечению безопасности, — подчеркивается в сообщении.



4 января на водопроводе «Горловка — Торецк» произошел прорыв, в результате которого 38 тыс. жителей пяти населенных пунктов региона остались без водоснабжения.

Напомним, в декабре 2020 года на Донбассе боевики выстрелами из станкового противотанкового гранатомета уничтожили трактор John Deere, который возвращался с сельхозработ.