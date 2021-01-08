Бойовики обстріляли ремонтну бригаду водогону на Донбасі

Бойовики продовжують порушувати режим «тиші» на Донбасі, фото: «Інформатор»

https://racurs.ua/ua/n148779-boyovyky-obstrilyaly-remontnu-brygadu-vodogonu-na-donbasi.html

Ракурс

На Донбасі бойовики порушили досягнуту домовленість щодо проведення ремонтних робіт на водогоні «Горлівка — Торецьк».

Було обстріляно ремонту бригаду. У зв’язку із загрозою життю робітників, ремонтні роботи були зупинені. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила військово-цивільна адміністрація міста Торецьк.

Зазначається, що сьогодні, 8 січня, близько 11.00 бойовики відкрили «провокативний попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета» у напрямку цієї робочої бригади.

Роботи були призупинені, проте після вживання обома сторонами «заходів щодо дотримання режиму тиші» їх поновили.

Однак вже о 14.00 бойовики знову відкрили провокативний вогонь зі стрілецької зброї. В результаті ремонтні роботи були негайно припинені, а робочу бригаду та офіцерів української сторони в Спільному центрі з контролю та координації вивели з зони ремонтних робіт.

В адміністрації Торецька наголошують, що бойовики раніше надали письмові гарантії безпеки проведення відповідних ремонтних робіт. Роботи були розпочаті згідно з планом о 10.00 у взаємодії з СММ ОБСЄ.

Прес-служба комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» повідомляє, що сьогодні аварійні бригади усунули сім невеликих пошкоджень на цьому водогоні.

Бригади Часовоярського РПУ увійшли в «сіру» зону, але не змогли дістатися до місця пошкодження водоводу, тому що не були виконані умови щодо забезпечення безпеки, — наголошується в повідомленні.



4 січня на водогоні «Горлівка — Торецьк» стався прорив, в результаті якого 38 тис. жителів п’яти населених пунктів регіону залишилися без водопостачання.

Нагадаємо, в грудні 2020 року на Донбасі бойовики пострілами зі станкового протитанкового гранатомета знищили трактор John Deere, котрий повертався із сільгоспробіт.