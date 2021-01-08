Скандал з вакцинацією від COVID-19 у Польщі. Фото: nashapolsha

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Коронавірус у Польщі продовжує поширюватися — в країні затвердили програму щеплень. Двох посадовців Варшавського медичного університету звільнили через скандал з позачерговою вакцинацією від коронавірусу деяких політиків та зірок шоу-бізнесу.

Своїх посад позбулися канцлерка Малгоржата Рейник та керівниця медичного центру Єва Тжепал. Розслідування ситуації ще триває і має завершитися до кінця тижня, повідомляє RMF24.

Фахівці перевіряють, чи були щеплення проведені відповідно до правил та яких саме людей вакцинували.

Внутрішня комісія, яку створили в університеті, встановила — вакцину від коронавірусу запропонували поза чергою нібито через побоювання, що не всі дози препарату встигнуть використати у період свят. Відповідальною за це рішення начебто була Рейник.

Заступник міністра охорони здоровʼя Польщі Вальдемар Краска заявив, що в країні не було і немає додаткових доз вакцини для людей, які не входять в групу ризику.

Він додав, що для того, щоб не марнувати відкриті ампули з вакциною крім медиків, дозволяється робити щеплення працівникам будинків опіки, санстанцій, а також пацієнтам медзакладів та близьким родичам медиків.

Нагадаємо, скандал через щеплення проти коронавірусу поза встановленою чергою зірок шоу-бізнесу та політиків розгорівся на початку січня.

Загалом країна на першому етапі отримала 300 тис. доз вакцини. Спочатку планували робити щеплення медикам та працівникам соціальних служб.