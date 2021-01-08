Скандал с вакцинацией от COVID-19 в Польше. Фото: nashapolsha

https://racurs.ua/n148778-skandal-s-vakcinaciey-ot-covid-19-v-polshe-uvolili-dvuh-chinovnikov.html

Ракурс

Коронавирус в Польше продолжает распространяться — в стране утвердили программу прививок. Двух должностных лиц Варшавского медицинского университета уволили из-за скандала с внеплановой вакцинацией от коронавируса некоторых политиков и звезд шоу-бизнеса.

Своих должностей лишились канцлер Малгоржата Рейник и руководитель медицинского центра Ева Тжепал. Расследование ситуации продолжается и должно завершиться до конца недели, сообщает RMF24.

Специалисты проверяют, были ли прививки проведены в соответствии с правилами и каких именно людей вакцинировали.

Внутренняя комиссия, созданная в университете, установила — вакцину предложили вне очереди якобы из-за опасений, что не все дозы будут использованы вовремя в праздничный период. Ответственной за это решение якобы была Рейник.

Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что в стране не было и нет дополнительных доз вакцины для людей, не входящих в группу риска.

Он добавил, что для того, чтобы не тратить открытые ампулы с вакциной кроме медиков, разрешается делать прививки работникам домов опеки, санстанций, а также пациентам медучреждений и близким родственникам медиков.

Напомним, скандал из-за вакцинации против коронавируса вне установленной очереди звезд шоу-бизнеса и политиков разгорелся в начале января.

В общем страна на первом этапе получила 300 тыс. доз вакцины. Сначала планировали делать прививки медикам и работникам социальных служб.