В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n148781-nachalnaya-tyajest-covid-19-ne-svyazana-s-oslojneniyami-dyhaniya-posle-vyzdorovleniya-uchense.html

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Коронавирусная болезнь COVID-19 приводит к развитию осложнений, таких как ухудшение самочувствия, проблемы с дыханием и усталость.

Новое исследование ирландских ученых показывает, что не существует ожидаемой связи между этими симптомами и тяжестью COVID-19, сообщает издание EurekAlert.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные восстановления функции легких и общего самочувствия у 153 пациентов, проходивших реабилитацию после COVID-19.

Исследование охватывало период в среднем 75 дней после постановки таким больным диагноза COVID-19.

Мы были удивлены полученными результатами, — подчеркивают исследователи. — Мы ожидали, что продолжающиеся симптомы, такие как ухудшение самочувствия, будут связаны с тяжестью начальной инфекции, чего не было.

Полученные учеными результаты свидетельствуют, что COVID-19 не провоцирует ярко выраженного образования рубцов в легких, при этом рубцы в легких наблюдались на компьютерной томографии лишь у 4% участников исследования после рентгеновского выявления патологий грудной клетки в более широкой группе.

Усталость, ухудшение самочувствия и одышка были общими явлениями после COVID-19, — отмечают исследователи. — Однако эти симптомы, похоже, не были связаны с тяжестью начальной инфекции.

Ученые подчеркивают, что полученные результаты имеют важное значение для оказания помощи больным COVID-19, поскольку демонстрируют важность дальнейшего наблюдения за всеми пациентами, которым был поставлен диагноз COVID-19, независимо от тяжести болезни.

Невозможно предсказать, у кого будут постоянные симптомы, — добавляют ученые.

Напомним, ученые недавно установили, как долго может сохраняться такой характерный симптом коронавируса, как ухудшение или потеря обоняния.