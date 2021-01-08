«Британский» штамм коронавируса может ошибочно давать отрицательный результат тестов

В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n148785-britanskiy-shtamm-koronavirusa-mojet-davat-lojno-otricatelnyy-rezultat-testov.html

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Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 в мире уже привела к появлению ряда «мутантных» штаммов этого заболевания.

Мутации обнаруженного в Великобритании штамма B.1.1.7 могут приводить к ошибке негативных результатов молекулярных тестов на коронавирус. Об этом сообщает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Отмечается, что ошибочные результаты могут быть получены, если в тестировании будет задействована и часть генома вируса, которая претерпела мутации. Впрочем, в ведомстве успокаивают, что влияние таких мутаций на общую точность тестирования невелико.

Если после получения отрицательных результатов теста остается подозрение на коронавирус, в ведомстве рекомендуют сделать повторное тестирование.

Что касается вакцин от коронавируса, то они все еще остаются эффективными против этого штамма, отмечают в FDA.

Напомним, в столице Великобритании Лондоне объявлена ​​чрезвычайная ситуация из-за угрозы переполнения больниц больными COVID-19.