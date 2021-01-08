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У світі триває епідемія коронавірусу

«Британський» штам коронавірусу може помилково давати негативний результат тестів

8 січ 2021, 22:58
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Епідемія коронавірусу SARS-CoV-2 у світі вже призвела до появи низки «мутантних» штамів цього захворювання.

Мутації виявленого у Великій Британії штаму B.1.1.7 можуть призводити до помилково негативних результатів молекулярних тестів на коронавірус. Про це повідомляє Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Зазначається, що помилкові результати можуть бути отримані, якщо в тестуванні буде задіяна та частина геному вірусу, котра зазнала мутації. Втім у відомстві заспокоюють, що вплив таких мутацій на загальну точність тестування є невеликим.

Якщо після отримання негативних результатів тесту залишається підозра на коронавірус, у відомстві рекомендують зробити повторне тестування.


Щодо вакцин від коронавірусу, то вони все ще залишаються ефективними проти цього штаму, наголошують у FDA.

Нагадаємо, у столиці Великої Британії Лондоні оголошено надзвичайну ситуацію через загрозу переповнення лікарень хворими на COVID-19.


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