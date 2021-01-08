Надзвичайну ситуацію оголосили в Лондоні через загрозу переповнення лікарень

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n148773-nadzvychaynu-sytuaciu-ogolosyly-v-londoni-cherez-zagrozu-perepovnennya-likaren.html

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У Лондоні, столиці Великої Британії, оголошена надзвичайна ситуація через загрозу переповнення лікарень хворими на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це заявив мер Лондона Садок Хан, повідомляє видання SkyNews.

Якщо ми не вдамося до негайних дій зараз, наша NHS (Національна служба охорони здоров’я — ред.) може бути перевантажена і більше людей помре, — наголосив Хан.

У мерії Лондона наголошують, що рівень захворюваності «чинить величезний тиск на вже і так виснажену NHS», причому кількість людей, які перебувають на штучній вентиляції легенів, за тиждень зросла на 42% - з 640 до 908 осіб.

Зазначається, що лондонська служба швидкої допомоги щодня приймає до 8 тис. екстрених викликів проти 5,5 тис. у типовий напружений день.

Нагадаємо, в Англії нещодавно запровадили третій за час пандемії коронавірусу жорсткий карантин (локдаун).