Чрезвычайную ситуацию объявили в Лондоне из-за угрозы переполнения больниц

В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n148773-chrezvychaynuu-situaciu-obyavili-v-londone-iz-za-ugrozy-perepolneniya-bolnic.html

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В Лондоне, столице Великобритании, объявлена ​​чрезвычайная ситуация из-за угрозы переполнения больниц больными коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом заявил мэр Лондона Садок Хан, сообщает издание SkyNews.

Если мы не примем немедленных действий сейчас, наша NHS (Национальная служба здравоохранения — ред.) может быть перегружена и больше людей умрет, — подчеркнул Хан.

В мэрии Лондона подчеркивают, что уровень заболеваемости «оказывает огромное давление на уже и так истощенную NHS», причем количество людей, находящихся на искусственной вентиляции легких, за неделю возросло на 42% - с 640 до 908 человек.

Отмечается, что лондонская служба скорой помощи ежедневно принимает до 8 тыс. экстренных вызовов против 5,5 тыс. в типовой напряженный день.

Напомним, в Англии недавно ввели третий за время пандемии коронавируса жесткий карантин (локдаун).